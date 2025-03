EM RECUPERAÇÃO

Após quase ter morte constatada, Pedro Severino deixa UTI e vai para o quarto

Quadro clínico do jogador é estável, de acordo com hospital

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2025 às 09:06

Pedro Severino em ação pelo Botafogo-SP Crédito: Gabriel Cordeiro/Divulgação/Agência Botafogo

O atacante Pedro Severino, de 19 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto na noite de segunda-feira (24). A informação foi divulgada pelo Hospital da Unimed Ribeirão Preto (SP), em novo boletim médico. >

De acordo com o comunicado, o quadro clínico do jogador do Red Bull Bragantino é estável, e ele respira totalmente sem a ajuda de aparelhos. Apesar disso, a equipe médica reforçou que o "quadro neurológico do atleta ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar".>

Pedro está internado no Hospital da Unimed Ribeirão Preto desde 6 de março, quando foi transferido de Americana (SP), onde sofreu um grave acidente no dia 4 de março. Ainda na região de Campinas, um protocolo de morte cerebral chegou a ser aberto, mas foi interrompido no dia 5 após Pedro ter um reflexo de tosse na retirada da sedação.>

Veja a nota do hospital na íntegra:>

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

>

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.>