EM RECUPERAÇÃO

Após quase ter morte constatada, jogador do Bragantino começa a respirar sem aparelhos

Segundo novo boletim médico, Pedro Severino teve a sedação retirada

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de março de 2025 às 12:40

Pedro Severino ganhou destaque pelo Botafogo-SP Crédito: Divulgação

O atacante Pedro Severino, de 19 anos, segue em recuperação. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital da Unimed nesta sexta-feira (14), o jogador das categorias de base do Red Bull Bragantino começou a respirar sem ajuda de aparelhos em alguns períodos do dia. Ainda segundo a unidade, o atleta segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já sem necessidade de sedativos. >

"Seu quadro neurológico permanece grave com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos", informa o hospital.>

O jogador está internado em Ribeirão Preto desde o dia 6 de março, quando foi transferido de Americana (SP) após sofrer um acidente no dia 4 do mês. Um protocolo de morte cerebral chegou a ser aberto, mas foi interrompido no dia 5, após Pedro ter um reflexo de tosse na retirada da sedação.>

O acidente aconteceu no dia 4 de março, no km 127 da Rodovia Anhanguera. O atleta estava a caminho de Atibaia (SP), onde se apresentaria ao Red Bull Bragantino, clube que tinha acabado de fechar contrato. Pedro Severino e Pedro Castro, também do clube paulista, seguiam com o motorista particular Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos.>

Em depoimento à Polícia Civil, o condutor disse que dormiu ao volante no momento da colisão e bateu contra a traseira de um caminhão. O atacante estava no banco do passageiro e teve traumatismo craniano. Já Castro, que estava no banco de trás, sofreu ferimentos leves. Os motoristas do carro e do caminhão não ficaram feridos.>

Pedro é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu Athletico-PR e Corinthians, além da Seleção Brasileira. Ele foi revelado na base do Botafogo-SP em 2022 e estava de saída para o Red Bull Bragantino. >

Veja nota da Unimed na íntegra:

>

A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde recebe cuidados médicos desde 6 de março. Seu quadro neurológico permanece grave com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos.>

O tratamento iniciou processo de retirada da ventilação mecânica, permitindo que o paciente passe períodos do dia com respiração espontânea. Atualmente, está sem necessidade de sedativos e continua sob assistência integral da equipe multiprofissional.>

Pedro Severino permanece recebendo atendimento de alta complexidade, acompanhado por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde, que monitoram seu quadro clínico de forma rigorosa, garantindo todo suporte necessário a ele e seus familiares.>