ULTIMATO

Jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentar ao clube

O elenco está cobrando o pagamento pela conquista de Libertadores e rescisões de jogadores que deixaram o alvinegro na virada do ano

Marina Branco

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 14:48

Time do Botafogo campeão da Libertadores Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Cada vez mais, a dívida do Botafogo com seus jogadores toma proporções maiores. Dessa vez, o elenco ameaçou não se apresentar para o treinamento caso os pagamentos devidos a eles pelo clube não sejam cumpridos até 14 de janeiro.

Os jogadores botafoguenses mandaram uma mensagem para Thairo Arruda, CEO do clube, exigindo o pagamento até o dia 13, condicional à reapresentação no dia 14. No momento, o Fogão está devendo aos jogadores as premiações pela Libertadores, além de ter atrasado valores de 13º salário e férias.

Além das dívidas com os que podem boicotar os treinos, são exigidos também os pagamentos das relativas a jogadores que já saíram do clube na virada do ano, mas não receberam tudo que deveriam por suas rescisões. Do lado do Botafogo, a defesa é de que pagamentos de salários e outras questões trabalhistas estão em dia, deixando apenas premiações ainda por pagar.

Thairo Arruda, CEO do Botafogo Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Inicialmente, os valores deveriam ter sido pagos até 30 de dezembro, mas a data foi adiada para a última terça-feira, 7 de janeiro. Sem pagar, o Botafogo definiu o dia 17 deste mês como novo prazo (inclusive para as rescisões), mas os jogadores cobram o valor para antes da data.

Dentro do clube, a visão sobre o ultimato dado pelos jogadores é de que os empresários dos atletas teriam influenciado a decisão de faltar à reapresentação, segundo o Globo Esporte, já que muitos deles têm comissões e luvas ainda devidas pelo clube para receber.