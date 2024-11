CHAMPIONS LEAGUE

Jogadores do Real Madrid ficam paralisados durante jogada que resulta em gol do Milan

Situação chamou atenção da imprensa internacional, e teria causado insatisfação interna no clube

Marina Branco

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 10:27

Início da jogada do segundo gol do Milan Crédito: Reprodução

O atual campeão da Champions League e eleito pela Uefa na Bola de Ouro como melhor clube do mundo enfrenta uma crise inesperada no início da temporada. As críticas ao Real Madrid aumentaram após a repercussão de um frame da jogada que originou o segundo gol do Milan durante o último jogo do clube merengue, onde os jogadores ficaram parados, sem marcar a equipe adversária.

Até sete jogadores do Real Madrid ficaram estáticos durante a movimentação do Milan, o que teria causado grande insatisfação interna no clube de acordo com o jornal Marca. O gol se iniciou com um passe errado de Tchouaméni, e a jogada do clube italiano foi se fortalecendo com a passividade madridista para recuperar a jogada.

O gol acabou saindo com um rebote do goleiro Lunin, que foi diretamente em Morata, ex-Real Madrid que hoje joga pelo Milan. O maior problema da jogada para o Real Madrid não foi necessariamente a rapidez de Morata ao alcançar o rebote, mas sim a tentativa inexistente dos jogadores merengues Rudiger e Valverde de competir com o centroavante do Milan.

“Quando seu companheiro chuta, Morata começa a correr desde fora da área para um possível rebote. Sem contar o goleiro, neste momento há cinco jogadores do Real dentro da área e dois do Milan. Morata corre para o rebote, e não é que chegue antes dos defensores. É que Rudiger e Valverde não dão nem um passo”, afirmou o Marca.

Para além de Rudiger e Valverde, zagueiro e meia do time, Vini Jr, Modric, Tchouaméni, Mendy e Militão também ficaram parados ao longo da jogada.