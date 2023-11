Jogadores extravasam e comemoram o título do Vitória na Série B

A festa dos jogadores do Vitória não tem hora para acabar. O elenco rubro-negro se reuniu na noite desta terça-feira para assistir ao jogo entre Guarani e Criciúma, pela 36ª rodada da Série B, que garantiu o título nacional ao Leão após o empate em 1x1. Depois do apito final em Campinas, alguns jogadores foram à loucura e se jogaram na piscina para festejar. Até Fábio Mota, presidente do clube, caiu na folia.

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 17h, contra o Sport, no Barradão. Será o último jogo do Leão diante do seu torcedor na temporada. A taça da Série B será entregue aos campeões depois da partida. Vale lembrar que o rival pernambucano ainda briga pelo acesso. O técnico Léo Condé garantiu que o time terá força máxima e vai buscar o resultado positivo.