DERROTADO

Jornalista baiano 'goleia' Ednaldo Rodrigues por unanimidade no STJ

Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso do presidente da CBF contra Oscar Paris

O Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, o recurso do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em um processo de calunia e difamação que ele move há mais de uma década e meia contra o jornalista Oscar Paris. A ação se deve à série de reportagens feitas pelo profissional há 16 anos, que mostram a participação da Federação Baiana de Futebol (FBF) - à época dirigida por Ednaldo, na falsificação de documentos do ex-jogador Liedson.>

A informação foi confirmada pelo advogado Gileno Félix, que defende o jornalista, na última terça-feira (11). O caso teve início em 2003, quando Liedson foi negociado pelo Corinthians com o Sporting Lisboa, de Portugal. Como repórter e apresentador do Cartão Verde Bahia, Paris publicou uma reportagem, que ganhou o título de 'Caso Liedson', em que revelava erros, falsificações e mentiras sobre o passado do jogador. >

Na época, uma documentação emitida pela CBF atestava a suposta formação do atleta nas divisões de base do Poções. A situação foi exposta por Oscar, que mostrava o esquema para forçar o pagamento ao time baiano como o "clube formador". Ednaldo abriu processos contra o jornalista em 10 varas judiciais diferentes na Bahia, e perdeu em todas as instâncias no âmbito da Justiça Baiana.>