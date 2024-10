“BOLA DE OURO DOS VALORES”

Jornalista espanhol desdenha de luta antirracista de Vini Jr. após indícios sobre perda da Bola de Ouro

O atacante do Real Madrid era tido como favorito à premiação, mas deve perder para Rodri, do Manchester City

O jornalista comparou os dois jogadores e disparou que a premiação representa mais do que gols e desempenho, chamando-a de “Bola de Ouro dos valores”. “Aqui não vale só ganhar e meter gols”, disparou Sanz.

O espanhol também sugeriu que Vinicius Jr., reconhecido por sua luta contra o racismo, “tem muito o que aprender” em relação a atitudes e respeito em campo. “Seus contínuos protestos e provocações, seus atos reprováveis no campo e a sensação de que não aprende certamente lhe tiraram votos”, escreveu.

Os rumores de que o atacante brasileiro deve perder o prêmio se iniciaram após a informação de que o jogador e o próprio Real Madrid decidiram não comparecer ao evento. A informação da ausência de Vini Jr. na premiação foi divulgada inicialmente pela RMC Sport, da França, e confirmada pelo Estadão. Segundo informações do jornal Marca, 50 pessoas, da comitiva do Real Madrid, viajariam à França nesta segunda-feira.

A decisão do Real em não comparecer à cerimônia causa indiretamente rumores de que o vencedor seria o meio-campista da seleção espanhola e do Manchester City. A informação de que o Real Madrid desistiu da premiação pela derrota de Vini Jr. também foi comunicada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

O estafe de Vini Jr. não confirmou se teve acesso a alguma informação sobre o resultado da premiação, a ser anunciado somente a partir das 16 horas (de Brasília) desta segunda, em cerimônia em Paris. O inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid, também está no páreo entre os favoritos ao prêmio. E também não estará no local.