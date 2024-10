PARALIMPÍADAS

José Antônio Ferreira é eleito presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro

José Antônio Ferreira Freire foi eleito presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O pernambucano já passou duas gestões à frente da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

A Assembleia Geral Ordinária de Eleição foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, na última quarta-feira (2). A reunião definiu que José ficará à frente do comitê no próximo ciclo olímpico, que se inicia em 2025 e se encerra em 2029, após a Olimpíada de Los Angeles.