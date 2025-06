TRAGÉDIA

Jovem britânico morre em salto de wingsuit nos Alpes Suíços

Liam Byrne, de 24 anos, era um atleta experiente na modalidade, mas faleceu após salto de 4 mil metros

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:05

Liam Byrne morreu após salto de wingsuit Crédito: Reprodução/Instagram

O britânico Liam Byrne, de 24 anos, faleceu neste sábado (21/6) durante um salto de wingsuit no monte Gitschen, localizado nos Alpes Suíços. Considerado um dos talentos mais promissores da modalidade no Reino Unido, Byrne tinha ampla experiência no esporte. >

Segundo informações da polícia local, Byrne iniciou o salto a partir de uma altitude de aproximadamente 2.400 metros, acompanhado de outros dois praticantes. No entanto, pouco após o início do voo, ele se desviou da rota prevista por razões ainda não esclarecidas e colidiu com uma parede rochosa por volta dos 2.000 metros de altitude. Ele morreu no local em decorrência do impacto.>

O wingsuit é uma modalidade de voo livre em que o atleta utiliza um traje especial com membranas entre braços e pernas, permitindo que ele plane no ar antes de abrir o paraquedas. A roupa cria sustentação, proporcionando um voo controlado com alta velocidade e distância.>

Nascido em Stonehaven, na Escócia, Byrne acumulava mais de 4 mil saltos ao longo de sua carreira de dez anos no wingsuit. Em 2022, ele foi campeão britânico na categoria avançada, registrando a maior velocidade da competição.>

Desde jovem, Byrne se destacava por seu espírito aventureiro: aos 12 anos, escalou o monte Kilimanjaro; dois anos depois, percorreu 500 quilômetros pela Escandinávia em uma expedição com trenó puxado por cães.>