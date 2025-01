CANCÃO CLASSIFICADO

Juazeirense vence o ASA nos pênaltis e vai jogar a fase de grupos do Nordestão

Time de Juazeiro passou por dois mata-matas na pré-Copa do Nordeste

A Juazeirense está classificada para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Na tarde desta quarta-feira (8), o Cancão de Fogo fez bonito e superou o ASA, nos pênaltis, pela segunda fase do Pré-Nordestão.

No estádio Adauto Moraes, a Juazeirense ficou no empate sem gols com os alagoanos no tempo normal, o que levou a decisão para os pênaltis. A classificação, aliás, foi com muita emoção. O ASA chegou a abrir 3x1, mas viu o time baiano empatar.