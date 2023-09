Luciano Juba foi oficialmente apresentado pelo Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de meses de negociação e polêmica com o Sport, o meia-atacante Luciano Juba enfim se apresentou ao Bahia. Horas depois de participar do primeiro treino no tricolor, o jogador concedeu a primeira entrevista como atleta do Esquadrão.



Na Fonte Nova, Juba elogiou o Bahia e disse que o projeto apresentado pelo clube baiano foi fundamental para ele decidir deixar o time pernambucano, que tentava a renovação do contrato.



"Eu conversei bastante com a minha família e meus empresários. O Bahia tem um projeto muito bom para a minha carreira. Isso me fez querer vir para cá, eu e a minha família também", iniciou ele.

"Foi um processo que demorou bastante. Ambos os lados tentando negociar. Mas deu tudo certo, fui bem recebido aqui no Bahia e estou ansioso para estrear. É trabalhar, dar sequência para dar o máximo em campo e dar alegria para a torcida", completou.

Juba chega ao Bahia com a expectativa em alta para melhorar a produtividade do ataque. Esse ano, o meia-atacante teve participação direta em 38 gols do Sport. Foram 20 tentos e 18 assistências em 53 partidas. Ele lidera a estatística no futebol brasileiro.

Pela Série B, foram sete gols e cinco assistências que ajudaram a colocar o Sport dentro da zona de classificação para a Série A do próximo ano.

"Eu tenho números bons na temporada e espero chegar para somar com quem já está no elenco. É um elenco bom, infelizmente está com um dos piores ataques, mas tem o segundo turno inteiro para ajustar e se tornar um dos melhores", afirmou.

Como estava jogando normalmente no Sport, Luciano Juba garante que está pronto para estrear contra o Vasco, neste domingo (3), na Fonte Nova, mas deixa a decisão nas mãos do técnico Renato Paiva. Para ter condição de jogo, ele precisa ser registrado até essa sexta-feira.

"A expectativa é boa, espero que dê tudo certo para que eu esteja disponível. Vai depender do treinador, tenho que trabalhar e se tiver a oportunidade vou me entregar e me doar para ajudar o Bahia", explicou.

Apesar de ter feito apenas um treino com os novos companheiros, o jogador diz que conhece o time do Bahia e que não terá problema para se adaptar. Juba conta que após o acerto assistiu alguns jogos da equipe tricolor.