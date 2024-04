BRASILEIRÃO

Juba ganha disputa na lateral e Ceni explica saídas: 'Minha opção'

Camisa 46 foi titular nos dois primeiros jogos do Bahia na Série A

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 14:51

Luciano Juba se destacou no ataque, mas era lateral na base Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de fazer uma espécie de rodízio entre Luciano Juba e Rezende na lateral esquerda do Bahia, o técnico Rogério Ceni parece ter escolhido o jogador que será titular na posição. Nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, coube a Juba a missão de atuar no setor.

Lateral de origem, Juba se destacou no Sport atuando na ponta esquerda e chegou ao Bahia para ser opção no ataque. Nos primeiros quatro meses do ano, no entanto, ele revezou entre o setor ofensivo e a lateral, e sempre afirmou que está preparado para jogar onde o treinador precisar.

Na estreia contra o Internacional, Rogério Ceni optou por escalar Juba na lateral e colocou Rezende no meio-campo, aumentando a proteção na defesa. Mesmo após a saída do volante do time, Juba manteve a posição contra o Fluminense.

Em busca de uma sequência como titular, Juba vive a expectativa agora de ser escalado no time inicial no clássico contra o Vitória, neste domingo (21), no Barradão, pela 3ª rodada do Brasileirão.

SAÍDAS

A lateral esquerda tem sido um problema para o Bahia em 2024. No início do ano o clube abriu mão de Camilo Cándido, negociado ao futebol mexicano, e Matheus Bahia, que está emprestado ao Ceará. O clube manteve apenas os garotos Ryan e Caio Roque no grupo. O primeiro está machucado, enquanto Caio não deixou boa impressão nos jogos em que atuou.

Depois da partida contra o Fluminense, Rogério Ceni explicou a montagem do elenco e disse que teve participação na decisão de liberar os dois atletas.

“Camilo Cándido e Matheus Bahia. Dois caras super do bem. O Camilo sempre trabalhador, sorridente. Sofria bastante na marcação. Ele recebeu proposta e me consultou, eu disse que se fosse bom para ele, por mim tudo bem. O Matheus Bahia é tecnicamente muito bom jogador, mas na parte física, quando esteve aqui, estava um pouco abaixo. Então assim, foi minha opção liberar eles. A última palavra foi minha. Eles me perguntaram. Como pessoas são fantásticos, bons jogadores, mas a característica…”, explicou o treinador.

Ainda segundo Ceni, a ideia era de conseguir a liberação do lateral Iago Borduchi, que tem pré-contrato com o tricolor e atualmente defende o Augsburg, da Alemanha. O time alemão, no entanto, não abriu mão do jogador e o brasileiro se apresentará apenas em julho, após o fim da temporada europeia.