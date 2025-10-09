Justiça nega pedido do Flamengo e mantém Sport como campeão de 1987

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:15
A 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, negou o pedido do Flamengo para ser reconhecido como legítimo dono da Taça das Bolinhas. A ação, que era movida contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo, detentor do troféu, foi julgada improcedente, levando em conta as decisões anteriores sobre o título Brasileiro de 1987.
O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira destacou na decisão que a discussão foi encerrada em instâncias superiores, com o Sport considerado o campeão brasileiro de 1987 e o São Paulo como o primeiro clube a atingir os critérios definidos, em 1975, para ficar com a Taça das Bolinhas (cinco títulos nacionais alternados ou três consecutivos, ambos após 1971).