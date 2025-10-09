FUTEBOL

Justiça nega pedido do Flamengo e mantém Sport como campeão de 1987

Sentença definiu que o São Paulo é o dono da Taça das Bolinhas, por, segundo a Justiça, ser o primeiro pentacampeão do Brasileirão após 1971

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:15

Taça das Bolinhas Crédito: Divulgação / Caixa Econômica Federal

A 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, negou o pedido do Flamengo para ser reconhecido como legítimo dono da Taça das Bolinhas. A ação, que era movida contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo, detentor do troféu, foi julgada improcedente, levando em conta as decisões anteriores sobre o título Brasileiro de 1987.