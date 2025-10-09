Acesse sua conta
Justiça nega pedido do Flamengo e mantém Sport como campeão de 1987

Sentença definiu que o São Paulo é o dono da Taça das Bolinhas, por, segundo a Justiça, ser o primeiro pentacampeão do Brasileirão após 1971

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:15

Taça das Bolinhas
Taça das Bolinhas Crédito: Divulgação / Caixa Econômica Federal

A 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, negou o pedido do Flamengo para ser reconhecido como legítimo dono da Taça das Bolinhas. A ação, que era movida contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo, detentor do troféu, foi julgada improcedente, levando em conta as decisões anteriores sobre o título Brasileiro de 1987.

O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira destacou na decisão que a discussão foi encerrada em instâncias superiores, com o Sport considerado o campeão brasileiro de 1987 e o São Paulo como o primeiro clube a atingir os critérios definidos, em 1975, para ficar com a Taça das Bolinhas (cinco títulos nacionais alternados ou três consecutivos, ambos após 1971).

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

