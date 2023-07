Kayky sofre lesão no ligamento do joelho e passará por cirurgia

O Bahia sofreu mais uma baixa no seu elenco. Nesta terça-feira (18), o Esquadrão informou que o atacante Kayky teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. O jogador desfalcará a equipe nos próximos jogos do Brasileirão.



Kayky se machucou durante a derrota do Bahia para o Athletico-PR, no último domingo (16), na Ligga Arena, em Curitiba. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo e deixou o campo chorando bastante. Na ocasião, o Bahia informou que ele havia sofrido uma entorse.