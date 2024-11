GANCHO

Lateral Arias, do Bahia, é suspenso por quatro jogos pelo STJD por agressão

Jogador colombiano foi punido pela expulsão contra o Flamengo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 16:45

Santiago Arias foi punido com quatro jogos de suspensão pela expulsão diante do Flamengo Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia pode ter uma baixa importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Arias foi suspenso por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão cabe recurso.

Santiago Arias foi julgado nesta segunda-feira (11) pela expulsão na derrota do Bahia por 2x0 contra o Flamengo, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Arias foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

Arias foi expulso aos 55 minutos do segundo tempo do jogo na Fonte Nova após cometer falta sobre o atacante Michael, do Flamengo. Após a marcação do pênalti, o árbitro de campo foi chamado para a revisão no VAR e aplicou o cartão vermelho ao jogador tricolor.

Dos quatro jogos de suspensão, o colombiano já cumpriu um, no empate por 1x1 com o Cruzeiro. Se a decisão for mantida, ele ficará fora das partidas contra Palmeiras, Athletico-PR e Cuiabá.