Lateral esquerdo Felippe Borges é o novo reforço do Vitória; Marcelo está fora dos planos do clube

Lateral esquerdo Felippe Borges disputou a Série C pelo Confiança. Crédito: Mikael Machado/ADC

A lateral esquerda do Vitória ganhou mais um reforço. Ex-Confiança, Felippe Borges é o novo contratado do rubro-negro. O jogador de 23 anos foi emprestado pelo clube sergipano até o final da Série B e chega à Toca do Leão nesta quinta-feira (14). A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Sociedade e confirmada pelo CORREIO.



Revelado pelo Juventude, Felippe Borges já defendeu também Boa Esporte, Remo, Betim Futebol e Boston City Brasil. O lateral jogou no Confiança nos oito primeiros meses da atual temporada. Com a camisa do time de Sergipe, ele fez 33 partidas, 32 delas como titular.

A última vez que Felippe Borges entrou em campo foi em 26 de agosto, na Vitória por 1x0 contra o Paysandu, quando o Confiança foi eliminado da disputa da Série C do Brasileiro. Apenas os oito primeiros colocados entre os 20 clubes participantes avançavam à segunda fase e a equipe sergipana ficou na 9ª colocação, a um ponto do G8.

A contratação de Felippe Borges foi possível mesmo após o fechamento da segunda janela de transferência, encerrada em 2 de agosto, porque o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF previa uma nova janela de contratações para os clubes da Série B, entre 3 e 15 de setembro, para jogadores oriundos dos 12 clubes eliminadas na primeira fase da Série C.

Felippe Borges chega para suprir uma carência gerada com a lesão de um xará. Titular da lateral esquerda do Vitória desde a 14ª rodada da Série B, Felipe Vieira rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia nesta quinta-feira e não entrará mais em campo nesta temporada.

Titular da 1ª à 13ª rodada do campeonato, Marcelo ganhou nova chance no último domingo (10). Esteve em campo durante os mais de 90 minutos da goleada sofrida por 6x0 contra o CRB e mais uma vez desagradou, a ponto de passar a estar fora dos planos da comissão técnica do clube para o restante do campeonato. A diretoria ainda não definiu o futuro do atleta.

Além de Felippe Borges, o técnico Léo Condé seguirá com Edson Lucas como jogador de ofício da posição. O lateral esquerdo de 23 anos chegou à Toca no começo de agosto, vindo do Retrô, e foi relacionado para duas partidas, contra Botafogo-SP e CRB, mas ainda não estreou com a camisa vermelha e preta.