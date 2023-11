Léo Santana dedica título do Vitória ao pai e provoca torcedores do Bahia: 'Tem gente que vai cair'

"Vamos mostrar quem é o campeão da porra toda". Foi com essa frase que o cantor Leo Santana deu início a sua apresentação, às 16h10, no Farol da Barra. Milhares de torcedores do Vitória se reúnem no ponto do turístico para celebrar o título inédito de Campeão da Série B.



Ao cantar o hino do Esporte Clube Vitória, o cantor Léo Santana homenageou seu pai já falecido, que era torcedor do time. "Eu queria que meu pai estivesse aqui fisicamente. Meu pai era torcedor doente do Vitória também. Sei que lá de cima ele está feliz da vida de estar vendo esse momento aqui. Te amo, pai ", disse o GG.