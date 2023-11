Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B

Trio que vai embalar torcedores rubro-negros na comemoração do título. Crédito: SSP

Torcedores rubro-negros lotam o Farol da Barra neste domingo (19) para comemorar o título de campeão do Brasileirão Série B e o acesso do Esporte Clube Vitória à Série A. Jogadores do Leão e o presidente Fábio Mota estão em cima do trio, que começou sendo puxado por Oh Polêmico por volta das 14h.

Ivete Sangalo se juntou a Oh Polêmico para cantar o hit 'Pitbull Enraivado', que embalou a torcida durante os jogos do campeonato. "Subiu para a Série A. Ninguém segura mais a gente", gritou Ivete, sendo aplaudida pela torcida.

Ivete Sangalo no Farol da Barra comemorando o título do Leão ?❤️? pic.twitter.com/nonTlWjbNZ — Vitória Online ? (@vitoriaonlinee) November 19, 2023

Além da Ivete, também estão na celebração rubro-negra Léo Santana. Falcão Guig Ghetto e O Malandro farão participações especiais.

Mais de 300 policiais militares devem atuar na segurança dos torcedores.

A participação de Ivete, que é torcedora do Vitória, foi confirmada pelo Prefeito de Salvador, Bruno Reis, neste sábado (18). “Alô, pessoal! Acabei de saber de mais uma rubro-negra confirmada amanhã: Ivete Sangalo! Todo mundo vai colar na comemoração do Leão!”, escreveu no X (antigo Twitter).

Vai ter estrela

O presidente do Vitória Fábio Mota anunciou neste sábado (18) que o clube terá uma estrela dourada em cima do escudo para comemorar o título da Série B de 2023. Depois de vencer o Sport por 1x0 com uma pintura assinada por Osvaldo neste sábado (18), jogadores, comissão técnica e diretores do Vitória se reuniram no centro do gramado para receberem as medalhas e o símbolo do primeiro título nacional da história do Vitória.

A inclusão da estrela na camisa foi decidida por 87% dos votos de sócios torcedores em uma enquete realizada no site do clube.

Time levantou taça após derrotar o Sport

Clube e torcida fizeram uma grande festa neste sábado (18) para comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro e o primeiro título nacional do Vitória, garantidos na rodada anterior da Série B.

Mosaico, fogos, sinalizadores e apresentações musicais fizeram parte do espetáculo. O grupo Malê Debalê levantou a galera com seus tambores e a banda da Polícia Militar da Bahia garantiu a sintonia entre os instrumentos de sopro e o canto da torcida nos hinos do Vitória e do Brasil.