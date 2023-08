Líder, time feminino do Bahia pega o Astro pelo Campeonato Baiano

Líder do Campeonato Baiano, o time feminino volta a entrar em campo neste domingo (13), enfrenta o Astro, na Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana. O duelo válido pela 3ª rodada está previsto para começar às 15h.



A missão das Mulheres de Aço é manter a boa fase. O tricolor conquistou duas goleadas em dois jogos no Baianão: 8x1 sobre o Atlético de Alagoinhas, na estreia, e 5x1 no Jacuipense, na última rodada.



O Esquadrão está empatado em pontos com o Vitória, ambos com seis, mas lidera o estadual por ter o melhor saldo de gols.