FUTEBOL INTERNACIONAL

Liga dos Campeões terá Real Madrid x Manchester City nas quartas; veja jogos

Com três representantes da Espanha, dois da Alemanha, dois da Inglaterra e um da França, os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões foram conhecidos na manhã desta sexta-feira (15). O destaque dos quatro jogos decisivos fica por conta do Real Madrid, maior campeão do torneio, contra o Manchester City, atual detentor do título.