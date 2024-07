PREPERAÇÃO

Lucão vê amistoso com a Alemanha como teste ideal para o vôlei do Brasil antes dos Jogos

Brasil e Alemanha estão em grupos distintos na primeira fase do vôlei masculino em Paris 2024. Os brasileiros estão no Grupo B e terão como rivais a Polônia, a Itália e o Egito. Já os alemães integram a chave C, que tem ainda Japão, Estados Unidos e Argentina. O vôlei será disputado entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. As partidas serão realizadas na Arena Paris Sul.