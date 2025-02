BA-VI 500

Lucas Arcanjo comenta troféu de melhor da partida: 'Glorificar pelo ponto conquistado'

O goleiro também opinou sobre a chegada de Gabriel, novo reforço da posição

Grande nome do Ba-Vi 500, Lucas Arcanjo saiu de campo como herói após salvar diversas bolas do Bahia e conquistar o zero a zero no placar. Na coletiva pós-jogo, o goleiro comentou sua própria atuação, e a alegria em sair de campo com o troféu de melhor do jogo. >