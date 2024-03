EM TERRAS BAIANAS

Luiz Adriano desembarca em Salvador e reforça querer jogar Ba-Vi

Além da possível estreia no Ba-Vi, o novo reforço do Leão falou sobre a expectativa da passagem no clube e a briga por posição

Publicado em 11 de março de 2024 às 17:45

Luiz Adriano desembarcou em Salvador nesta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Contratado pelo Vitória para a disputa desta temporada, o atacante Luiz Adriano desembarcou no Aeroporto de Salvador, na manhã desta segunda-feira (11). Vestido com a camisa do rubro negro, o novo reforço do Leão falou com a imprensa sobre a expectativa da passagem no clube, a possível estreia no clássico Ba-Vi e a briga por posição.

"Venho para entregar o que eu sempre entreguei nos outros clubes que eu já passei. Buscar títulos, dar o meu máximo dentro de campo, me dedicar a cada partida e a cada treino. Vai fazer a diferença e dar o máximo para ajudar o meu grupo", disse o atacante no desembarque.

Luiz Adriano assinou com o Vitória até o final de 2024 e já está regularizado. No entanto, nenhum dos novos reforços poderá estrear no Campeonato Baiano, devido ao fim do período de inscrição de atletas. Com isso, a próxima oportunidade para os contratados poderem vestir a camisa do clube será no BaVi #495, válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Para o experiente centroavante, a tarefa de encarar o maior rival logo no primeiro jogo não é uma novidade. Na última passagem pelo Internacional, Luiz Adriano estreou em um Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Na ocasião, o jogador ainda contribuiu com uma assistência para o único gol marcado pelo clube do sul na derrota por 2x1.

"Sempre é bom chegar em um clássico. A minha estreia, quando voltei para o Internacional, foi em um Gre-Nal. É jogo grande, e jogadores grandes que fazem a diferença", comentou. “A minha condição física vou esperar eles avaliarem. Mas eu estou bem, estava treinando, fiz pré-temporada com o Inter. Agora vou esperar o que o professor vai avaliar”, destacou.

Até o fim da primeira janela de transferências em 2024, o Vitória fez 21 contratações para compor o elenco na primeira metade da temporada. Entre os nomes que chegaram ao Barradão, Caio Dantas e Alerrandro foram os dois centroavantes buscados pelo clube para a posição. O segundo, inclusive, é o atual titular da posição, com 4 gols e 2 assistências em 11 jogos.

Além desses dois atletas, Luiz Adriano precisará brigar com Léo Gamalho, artilheiro do Leão na conquista da Série B, por um lugar no time. De acordo com o novo centroavante do time, ainda não houve conversas entre ele e o técnico Léo Condé, mas o jogador gaúcho já disse entender que precisará disputar posição com outros atletas.

"Acho que é uma disputa muito boa, são grandes atletas e eu venho aqui para disputar vaga também. No dia a dia do nosso trabalho, o treinador vai ver quem vai estar melhor para fazer as partidas. Então, acho que vai ser uma disputa muito boa para aumentar o nível do Vitória", explicou.