LUTO NO BOXE

Luiz Dórea lamenta morte de Maguila e lembra de episódio em São Paulo: 'Exemplo de superação'

Aos 66 anos, o lutador teve a morte confirmada nesta quinta-feira (24); Maguila enfrentava uma encefalopatia traumática crônica (ETC)

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 17:53

O ex-pugilista e treinador Luiz Dórea foi mais um a lamentar o falecimento de Maguila Crédito: Divulgação

Após a confirmação da morte do lutador José Adilson Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como Maguila, o ex-pugilista e treinador Luiz Dórea lamentou o falecimento em vídeo postado nas redes sociais. Aos 66 anos, o lutador teve a morte confirmada nesta quinta-feira (24).

“Hoje é um dia muito triste. Estou aqui nos Estados Unidos e soube da notícia do falecimento do nosso eterno campeão Adilson ‘Maguila’ Rodrigues. Um dia muito triste para o boxe nacional. Maguila com certeza foi o maior peso-pesado da América do Sul, nos representou muito bem. Um atleta com um carisma enorme, conquistou o mundo com o boxe”, lamentou.

“Lembro bem que, eu disputando a eliminatória para o Campeonato Mundial em São Paulo, ele foi ao vestiário nos cumprimentar e desejar boa sorte. Então, Maguila era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande por ele. Para mim, foi um grande exemplo de garra, de superação, de humildade e o boxe brasileiro mundial está em luto. Que o nosso eterno campeão descanse em paz”, complementou.

Outro lutador que lamentou o falecimento do boxeador foi Acelino Popó Freitas em seu perfil nas redes sociais. Popó publicou um vídeo de uma propaganda que os dois fizeram juntos há mais de 10 anos e escreveu: “Descanse em paz, meu eterno campeão”.

A Confederação Brasileira de Boxe também lamentou a morte do pugilista. “É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. Lamentamos profundamente a perda de um dos maiores boxeadores brasileiros da história [...] A comunidade toda do boxe está em luto, nossos sentimentos à família e amigos do nosso eterno campeão dos pesos-pesados! ”, disse em nota.

A apresentadora Ana Maria Braga deixou uma mensagem em seu stories sobre o ocorrido: "Descansa em paz, Maguila. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

Maguila enfrentava uma encefalopatia traumática crônica (ETC), conhecida como 'demência pugilística', doença adquirida em decorrência da grande quantidade de golpes na cabeça. A doença causa sintomas similares ao do Alzheimer.