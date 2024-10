HOMENAGEM À LENDA DO BOXE

Popó lamenta morte de Maguila: 'Meu eterno campeão'

Confederação Brasileira de Boxe e apresentadora Ana Maria Braga também prestaram homenagens. Ex-boxeador sergipano morreu nesta quinta-feira (24) aos 66 anos.

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 16:32

Popó e Maguila Crédito: Reprodução

Acelino Freitas, o Popó, lamentou a morte de Maguila, uma das lendas do boxe nacional, em suas redes sociais. O ex-boxeador José Adilson Maguila morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24).

O também pugilista publicou um vídeo de uma propaganda que os dois fizeram juntos há mais de 10 anos e escreveu: “Descanse em paz, meu eterno campeão”.

A Confederação Brasileira de Boxe também lamentou profundamente a morte do pugilista.

“É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. Lamentamos profundamente a perda de um dos maiores boxeadores brasileiros da história [...] A comunidade toda do boxe está em luto, nossos sentimentos à família e amigos do nosso eterno campeão dos pesos-pesados! ”, disse em nota.

A apresentadora Ana Maria Braga deixou uma mensagem em seu stories sobre o ocorrido: "Descansa em paz, Maguila. Meus sentimentos aos familiares e amigos".



Maguila

Faxineiro em Aracaju. Pedreiro em São Paulo. Adilson Rodrigues se transformou no pugilista mais carismático do boxe brasileiro. Simples e espontâneo, Maguila - apelido que ganhou dos amigos de obra pela semelhança com o personagem de um desenho famoso - ganhou espaço na mídia e fez de suas lutas um evento imperdível aos domingos. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica e estava internado há 28 dias.

Em pouco tempo, Maguila foi campeão do tradicional torneio Forja dos Campeões e do Campeonato Paulista. Em 1983, aos 25 anos, passou para profissional e com apenas três lutas já era campeão nacional. Mais seis combates, já sob a orientação da empresa do narrador Luciano do Valle, veio o cinturão sul-americano.