NATIONS LEAGUE

Lukaku volta à seleção da Bélgica para jogos com Itália e Israel na Liga das Nações

Courtois e De Bruyne estão lesionados e não puderam ser convocados

Aos poucos, o técnico Domenico Tedescu vai entrando em clima de paz com suas principais estrelas na seleção da Bélgica. Nesta sexta-feira, o treinador anunciou a convocação do elogiado atacante Romelu Lukaku para jogos contra Itália e Israel pela Liga das Nações. Courtois, que abandonou a esquadra nacional por perder a faixa de capitão, e De Bruyne também poderiam ser chamados, mas estão machucados.

As estrelas da Bélgica não vinham sendo chamadas por diversas razões, como desentendimento com o técnico ou por condição física, no caso de Lukaku. Fora das quatro rodadas iniciais da Liga das Nações, o atacante voltou à forma atuando em alto estilo no Napoli e tentará ajudar na improvável classificação às quartas de final.