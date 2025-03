CENTENÁRIO DA COPA

Maior Copa do Mundo da história? Fifa analisa proposta para incluir 64 seleções no mundial de 2030

A proposta foi levantada em uma reunião online na última quarta-feira (5)

Marina Branco

Publicado em 6 de março de 2025 às 17:28

Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul Crédito: Fifa/Divulgação

Ano que vem é ano de Copa do Mundo, e o universo do futebol já está começando a se voltar completamente para a competição. Na última quarta-feira (5), uma proposta inovadora foi feita por um integrante do conselho da Fifa em uma reunião virtual, e vem dividindo opiniões desde então.>

A ideia seria abraçar 64 seleções na Copa do Mundo de 2030 - ainda não na próxima edição. Segundo o The New York Times, a proposta está sob análise, e afetaria a competição disputada na Argentina, Paraguai e Uruguai na América do Sul, Marrocos na África, e Espanha e Portugal na Europa.⁣>

A tendência é que as copas aumentem cada vez mais seu número de países. No ano que vem, no torneio no Canadá, México e Estados Unidos, serão 48 seleções, mais do que o mundial de 2022, no Qatar.>

A possibilidade de um novo aumento faria com que a copa centenária, disputada cem anos após a primeira edição, seja a maior já feita até então. Uma das mudanças feitas em celebração ao aniversário é a colocação de um jogo no Uruguai, onde foi disputado o primeiro mundial, em 1930.>