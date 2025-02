VAI FAZER FALTA...

Nada de cervejinha: Copa do Mundo de 2034 não terá álcool

Informação foi divulgada por embaixador saudita: 'Não queremos mudar nossa cultura'

Futebol e cervejinha é uma combinação perfeita para muitos torcedores ao redor do mundo. Mas quem resolver ir à Arábia Saudita para ver a Copa do Mundo 2034 não terá a oportunidade de manter esse par. Proibido no país desde a década de 1950, o consumo de álcool não terá permissão nem mesmo durante o torneio. A informação é do príncipe Khalid bin Bandar Al Saud, embaixador saudita no Reino Unido.>