FUTEBOL ESPANHOL

Com clássico, semifinais da Copa do Rei estão definidas; veja os jogos e datas

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad vão em busca de uma vaga na decisão

As semifinais da Copa do Rei estão definidas. O sorteio realizado na sede da Real Federação Espanhola de Futebol, nesta quarta-feira (12), decidiu que o Barcelona jogará contra o Atlético de Madrid, enquanto o Real Madrid enfrentará a Real Sociedad.>

De acordo com o sorteio, o Barcelona abre a disputa contra o Atlético em casa, com a volta em Madri. Já o Real Madrid vai encarar a Real Sociedad primeiro como visitante, com o segundo jogo no Santiago Bernabéu.>