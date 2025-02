BAIANÃO

Vendas para jogo do Bahia no Barradão iniciam nesta quarta (12): saiba onde comprar

Os ingressos destinados à torcida tricolor são do setor visitante do estádio

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 10:00

Bahia joga no Barradão pelo Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira (12), pela Copa do Nordeste, mas os torcedores tricolores já podem garantir os ingressos para a partida do sábado (15), que vai acontecer no Barradão. Em partida válida pelo Campeonato Baiano, o Esquadrão enfrentará o Barcelona de Ilhéus, a partir das 16h. A torcida ficará no setor visitante do estádio. >

Confira onde comprar:

Quarta-feira (12): das 12h às 20h haverá um guichê destinado a essa partida nas bilheterias Norte (Ladeira) e Sul (Dique) da Arena Fonte Nova com arquibancada a R$ 40 e cadeira a R$ 50.>

Quinta-feira (13): lojas do Bahia do Shopping Bela Vista e do Multishop Boca do Rio, seguindo o horário de funcionamento dos centros comerciais, além de cinco guichês na bilheteria Sul da Fonte Nova, das 10h às 16h.>

Sexta-feira (14): lojas do Bahia do Shopping Bela Vista e do Multishop Boca do Rio, seguindo o horário de funcionamento dos centros comerciais, além de cinco guichês na bilheteria Sul da Fonte Nova, das 10h às 16h.>