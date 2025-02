COPA DO NORDESTE

Bahia x América-RN: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor encara o time potiguar nesta quarta-feira, na Fonte Nova

Em uma disputa acirrada pela liderança do grupo B da Copa do Nordeste, Bahia e América-RN vão se enfrentar nesta quarta-feira (12), na Fonte Nova. As duas equipes estão empatadas, ambas com quatro pontos, mas o tricolor leva vantagem no saldo de gols. O Esquadrão aposta na força de casa e no bom momento do time para levar a melhor sobre o rival. Confira informações sobre a partida. >