Bahia está pronto para enfrentar o América-RN; veja provável escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Fonte Nova

Em campo, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho técnico que contou com a presença do uruguaio Michel Araújo. Recuperado de lesão, ele pode ser relacionado para o duelo.

Quem está fora da partida são os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Por conta da altitude de La Paz, a dupla antecipou a viagem para a Bolívia e passará por um período de treinos no CT do Bolívar, clube parceiro do Grupo City. Com isso, Dênis Júnior deve ser o titular.