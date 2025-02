LIBERTADORES

Por adaptação à altitude, Bahia antecipa viagem dos goleiros para a Bolívia

Marcos Felipe e Danilo Fernandes vão treinar no CT do Bolívar antes de enfrentar o The Strongest

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 14:56

Rogério Ceni conversa com goleiros durante treino do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

A Copa Libertadores já começou para os goleiros do Bahia. De olho na partida contra o The Strongest, marcada para a próxima terça-feira (18), pela segunda fase da competição, os goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe anteciparam a viagem e chegarão a La Paz com cinco dias de antecedência. >

A estratégia foi adotada pelo tricolor para que os dois goleiros se adaptem ao jogo na altitude. Marcos e Danilo viajarão acompanhados do preparador da posição, Eduardo Varjão, e do coordenador médico do clube, Rafael Garcia. Eles passarão por períodos de treinos no CT do Bolívar, clube parceiro do Grupo City. >

O restante do elenco permanecerá na capital baiana para os jogos pela Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (12), o Esquadrão enfrenta o América-RN, na Fonte Nova, pelo Nordestão. No sábado (15), o rival será o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, pelo estadual. >