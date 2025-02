PREPARAÇÃO

Bahia terá dois jogos antes da estreia na Libertadores; veja a programação

Tricolor tem compromissos pela Copa do Nordeste e Baianão antes de pegar o The Strongest

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 14:51

Bahia usa máscaras durante treino para simular a altitude boliviana Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vive a expectativa para estrear na Libertadores. Na próxima terça-feira (18), o Esquadrão enfrentará o The Strongest, no primeiro confronto da segunda fase do torneio. A partida será em La Paz, capital boliviana. Antes de iniciar a competição internacional, o Esquadrão tem compromissos por outros dois campeonatos. >

Nesta quarta-feira (12), o Bahia recebe o América-RN, às 19h, na Fonte Nova, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Já no sábado (15), o time enfrentará o Barcelona de Ilhéus, às 16h, pelo Campeonato Baiano. O duelo será disputado no Barradão, com mando de campo do Barça. >

Por conta da altitude de La Paz, que está localizada a mais de 3600 metros de altitude, o Bahia só chegará no local no dia da partida contra o The Strongest. O Esquadrão viajará para Santa Cruz de La Sierra, na próxima segunda-feira (17), onde ficará concentrado. O jogo de volta contra os bolivianos será no dia 25 de fevereiro, às 21h30, na Fonte Nova. >

Confira a programação do Bahia>

Segunda (10) - 10h30:>

Treino no CT Evaristo de Macedo >

Terça (11) - 10h30:>

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)>

Quarta (12) - 19h:>

Bahia x América-RN - Fonte Nova >

Quinta (13)>

Folga >

Sexta (14) - 10h30:>

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)>

Sábado (15) - 16h:>

Barcelona de Ilhéus x Bahia - Barradão >

Domingo (16) - 10h30:>

Treino no CT Evaristo de Macedo >

Segunda (17) - 10h:>