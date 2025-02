MAIS UM

Depois de Biel, Bahia vende atacante para time do Cazaquistão

Jogador tinha contrato com o tricolor até o fim de 2026

O Bahia acertou a venda do atacante Everton Moraes ao FC Ordabasy, do Cazaquistão. De acordo com o tricolor, o jogador foi negociado de forma definitiva. Everton tem 22 anos e tinha contrato com o Esquadrão até o fim de 2026. Os valores da transação não foram divulgados. >