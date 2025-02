DEU ADEUS

Sem espaço no Bahia, meia é liberado para procurar novo clube

Jogador chegou ao Esquadrão em 2023 e não conseguiu engrenar

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 07:00

Léo Cittadini jogou apenas sete jogos pelo Bahia Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Sem espaço no elenco do Bahia, o meia Léo Cittadini não voltará ao tricolor após o fim do contrato de empréstimo do Shanghai Port, da China. O clube baiano chegou a um acordo para a rescisão do contrato e liberou o atleta para procurar uma nova equipe. O vínculo do jogador com o Esquadrão vai até junho de 2025. >

Léo Cittadini chegou ao Bahia em julho de 2023, após romper o contrato com o Athletico-PR. Na época, ele foi apresentado como substituto de Daniel, que havia trocado o Esquadrão pelo Fluminense.>

O meia, no entanto, não conseguiu engrenar no clube baiano. Passou boa parte da reta final do Brasileirão no departamento médico e quando esteve à disposição foi pouco aproveitado. Ao todo, Cittadini atuou em sete partidas pelo Bahia, sendo apenas uma na condição de titular. >

Em fevereiro do ano passado, o meia foi emprestado ao futebol chinês. No Shanghai Port, ele recuperou a boa fase. Disputou 34 jogos, marcou sete gols e deu seis assistências. A equipe asiática tinha a opção de compra, mas não exerceu o direito. >

Cittadini usou as redes sociais para se despedir do clube chinês. "O meu tempo no Shanghai Port terminou, e quero agradecer muito a todos os funcionários, fãs e jogadores que me receberam tão calorosamente desde o momento em que entrei para o clube. O teu apoio fez-me sentir em casa e ajudou-me a dar o meu melhor.>