HAT-TRICK DO URUGUAIO

Lucho Rodríguez marca três gols e Bahia goleia o Colo Colo por 6x0 na Fonte Nova

Esquadrão não tomou conhecimento do Tigre

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 17:56

Autor de três gols, Lucho Rodríguez comemora triunfo do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia atropelou o Colo Colo e conseguiu um grande triunfo, na tarde deste domingo (9), na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. O Esquadrão não tomou conhecimento do Tigre e venceu por 6x0. >

Em um duelo onde buscou o ataque durante todo o jogo, o tricolor abriu 3x0 com apenas 15 minutos. Kanu fez o primeiro, enquanto Lucho Rodríguez, duas vezes, ampliou. Na segunda etapa, o uruguaio anotou mais um, o zagueiro fez o quinto e Willian José, em linda cobrança de falta, deu números finais. >

A goleada deixou o Bahia na vice-liderança do Campeonato Baiano, com 12 pontos, enquanto o Colo Colo segue o seu calvário e caiu para a lanterna do torneio.>

O próximo duelo do tricolor no estadual será contra outro clube de Ilhéus, o Barcelona, domingo, no Barradão. Antes, na quarta-feira, o Esquadrão enfrenta o América-RN, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. >

O JOGO>

Com a volta dos titulares que não atuaram no empate por 1x1 com a Juazeirense, pela Copa Nordeste, Rogério Ceni aproveitou para promover a estreia do zagueiro Gabriel Xavier na temporada. Recuperado de lesão, ele formou a dupla de zaga com Kanu. >

Ceni apostou em um Bahia mais leve, com Rodrigo Nestor junto com Caio Alexandre e Everton Ribeiro e um ataque com Lucho, Ademir e Pulga. A estratégia deu certo. Empurrado pela torcida, o tricolor partiu com tudo para o ataque. >

Aos sete minutos, Erick Pulga cruzou certinho pelo lado direito do ataque e encontrou Kanu, que usou a cabeça para abrir o placar na Fonte Nova. >

Kanu comemora primeiro gol do Bahia sobre o Colo Colo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A torcida tricolor ainda comemorava o tento quando Ademir iniciou a jogada, Lucho tabelou com Everton Ribeiro e mesmo cercado por três marcadores deu um toque sutil e anotou o segundo do Esquadrão na partida, aos oito minutos.>

O início arrasador do Bahia deixou o Colo Colo atordoado. O time de Ilhéus praticamente não conseguiu passar do meio-campo no primeiro tempo. Para piorar, o Tigre se mostrou muito vulnerável defensivamente. >

O trio Everton Ribeiro, Ademir e Lucho estava mesmo afinado. Aos 15 minutos, Caio Alexandre lançou para Ademir, que dessa vez tabelou com Everton e cruzou rasteiro para Luciano Rodríguez marcar o segundo e aumentar a conta na Fonte Nova: Bahia 3x0.>

O resultado na primeira etapa só não foi ainda mais elástico porque o goleiro Eduardo fez boas intervenções. O Bahia também tirou o pé do acelerador e baixou um pouco a intensidade. >

Com o resultado positivo bem encaminhado, Rogério Ceni aproveitou para promover outra estreia. O lateral Arias, também recuperado de lesão, entrou no lugar de Kauã Davi. Quem quase balançou as redes foi Juba. O lateral esquerdo acertou um belo chute, mas Eduardo salvou. >

O goleiro Colo Colo, no entanto, não conseguiu resistir por muito tempo. Aos nove minutos, Pulga foi na linha de fundo e cruzou para Lucho, que surgiu entre os dois zagueiros e fez o seu terceiro gol, o quarto do Bahia na partida. >

O Esquadrão aproveitou a superioridade para preservar alguns atletas e testar opções. Cauly, Willian José e Everaldo entraram nas vagas de Everton Ribeiro, Ademir e Lucho, respectivamente. Ceni então montou um ataque com dois centroavantes.>

Porém, quem voltou a aproveitar a chance foi o zagueiro Kanu. Em cobrança de escanteio, o defensor chegou tocando de pé direito e fez o quinto do gol do Esquadrão. Nos minutos finais, ainda deu tempo de Willian José cobrar falta direta, fazer Bahia 6x0 e colocar números finais ao duelo. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia 6x0 Colo Colo - Campeonato Baiano (7ª rodada)>

Bahia: Danilo Fernandes, Kauã Davi (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Willian José), Lucho Rodríguez (Everaldo) e Pulga (David Martins). Técnico: Rogério Ceni. >

Colo Colo: Eduardo, Bruno (Fábio), Erik, Rafael e Elivelton; Daniel (Felipe Pelles), David e Luan Davidson; Gelton (Pablo), Palácios (Augusto Neto) e Carlos Damian (Harã). Técnico: Nilson >

Local: Fonte Nova >

Gols: Kanu, aos 7 minutos do 1º tempo, e aos 37 do 2º, Lucho, aos 8 e aos 15 do 1º tempo, e aos 9 do 2º tempo, Willian José, aos 41 minutos>

Cartão amarelo: Luan Davidson (Colo Colo)>

Público: 20.059 pagantes>

Renda: R$ 528.571,00>