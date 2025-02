FEZ FICAR FÁCIL

Ceni celebra atuação do Bahia em goleada: 'Mérito dos atletas'

Tricolor goleou o Colo Colo por 6x0 pelo Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 19:47

Rogério Ceni após goleada do Bahia na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia conquistou um grande resultado diante do Colo Colo. Na tarde desse domingo (9), o tricolor passou o carro e goleou o Tigre por 6x0, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Após a partida, o técnico Rogério analisou a atuação do Esquadrão e afirmou que, apesar da fragilidade do adversário, os jogadores fizeram o duelo ficar fácil. >

“Há uma diferença entre as duas equipes, mas se posicionar bem dentro de campo ajuda a construir um placar como esse. São níveis diferentes, mas não podemos tirar o mérito dos jogadores, estava quente, muito calor, mas eles conseguiram se movimentar, praticamente sem sofrer”, iniciou o treinador.>

Questionado se diante do placar ainda tinha faltado algo para o Bahia, Rogério disse que em determinado momento o time perdeu o foco e se voltou a ser objetivo no segundo tempo. >

“Acho que na metade do primeiro tempo, quando estava 3x0, deixamos de ser objetivos. Voltamos do segundo tempo mais objetivos. A construção dos três gols muito rápida te desconcentra um pouco, acho que precisa ter o foco, é treinar o máximo que puder quando o resultado favorece, não é sempre que você vai ter um placar elástico, independente do adversário, mas acho que é estar mais focado. Depois do 3x0 continuar criando oportunidades. Acho que caímos nesse intervalo e depois voltamos mais concentrados no jogo”, completou.>

O próximo adversário do Bahia será o América-RN, nesta quarta-feira (12), às 19h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. >

Confira outros pontos abordados por Rogério Ceni >

Jogo contra o América-RN>

É um adversário mais qualificado, joga uma outra competição. Um time mais alto, explora bem as jogadas aéreas. Vamos construir um time se preocupando com isso e construindo o máximo de experiência para o próximo jogo. Demos um passo importante hoje pela classificação no Campeonato Baiano e precisamos nos manter na liderança da Copa do Nordeste. São 72 horas de diferença e vamos nos preparar bem, mas um jogo bem mais difícil. >

Deu dica na cobrança de falta? >

Não, eu não dei nenhuma dica para ele. Ele já tem 30 e tantos anos, tem formado o jeito de bater. Lógico, eu diria que a bola só iria ali naquele canto, só passaria ali porque a barreira estava muito próxima, a bola na entrada da área, não há possibilidade dela subir e fazer a curva, mas acho que o goleiro deu um passe para a esquerda e deixou o canto aberto. Mas a velocidade que ele bateu na bola foi boa, a batida dele é boa nessa cobrança. Willian tem muita qualidade técnica, sai muito, tabela, faz pivô. Falta ainda o aprimoramento físico para que ele consiga estar mais inteiro no jogo para fazer a função sem a bola. Mas com a bola, é um jogador técnico, tabela, ocupa espaços. Sem a bola precisa evoluir. Mas o mérito total na falta é dele. >

Posicionamento de Luciano Juba>

Hoje ele jogou um pouco mais por dentro, só tínhamos três meias, Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro, jogamos com pontas abertos e construímos três jogadores. Hoje ele fez essa função, mas nada impede que ele atue numa função mais avançada, ou como lateral. Na verdade ele acaba em uma linha de três, construindo um pouco mais, o que cansa e eu não tinha mais trocas para fazer. Mas temos treinado variações, com ele e com Gilberto. Infelizmente por lesões não temos o Iago [Borduchi], Arias está voltando hoje. Então, temos que tentar poupar um pouco mais alguns jogadores de lado de campo. >

Situação de Dênis Júnior>

Ele vem treinando bem, fazendo boas defesas no treino. É um goleiro que tem boa reação, bom enfrentamento no um contra um, acho que pode aprimorar um pouco o jogo com os pés. Mas é um menino nota dez, vem treinando e eu espero dar oportunidades para ele. >

Equilíbrio entre esquerda e direita >

Não necessariamente encontrar um equilíbrio, você pode jogar mais um por lado do campo em um determinado jogo. Mas hoje nós tínhamos dois pontas abertos, Ademir e Pulga, um time bem... um zagueiro pela esquerda e outro pela direita, com um nove bem centralizado. Acho que jogamos pelos dois lados e a jogada muitas vezes começou pela direita, para ter a inversão para a esquerda e o cruzamento [...] acho que é um time mais equilibrado do que o do ano passado, a gente tenta fazer ações pelos dois lados, mas claro que o lado que o ponta joga, que Everton, Caio jogam faz com que você tenha um pouco mais de controle do jogo porque são jogadores que determinam o ritmo de jogo. Mas eu não vejo como um problema atacar mais por um lado do que por outro. >

Montagem do time>

Independente do Colo Colo, pela última escalação, ficou um pouco claro que hoje jogaríamos com dois pontas. Tentamos isso na estreia, com Biel e Ademir, mas Biel ainda jogou bem mais por dentro naquele jogo, o Juba subindo bastante. Hoje tentamos desgastar menos o Juba porque infelizmente os jogadores que podem ocupar o lugar do Juba estão lesionados. Rezende pode jogar ali algumas vezes, o Iago Borduchi não volta até o jogo da Libertadores, mas acho que até o final do mês pode voltar. >

Time mais leve >