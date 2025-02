VEJA A COBRANÇA DE FALTA

Willian José celebra primeiro gol pelo Bahia: 'Melhor sensação possível'

Atacante acertou linda cobrança de falta em goleada sobre o Colo Colo

Depois de estrear no empate por 1x1 com a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, o atacante Willian José viveu a experiência de atuar na Fonte Nova e de marcar o seu primeiro gol com a camisa tricolor. Neste domingo (9), o centroavante acertou uma bela cobrança de falta e fez o último tento do Esquadrão na goleada por 6x0 sobre o Colo Colo. >