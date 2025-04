LUTO NO ESPORTE

Piloto morre aos 30 anos após acidente em corrida; atleta esperava o primeiro filho

Joel Evans chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2025 às 11:32

Joel Evans morreu após sofrer acidente em competição na Austrália Crédito: Reprodução

Uma tragédia marcou o mundo do motocross no último fim de semana. O piloto Joel Evans morreu aos 30 anos, após sofrer um grave acidente durante a segunda bateria da categoria MX1 do Campeonato ProMX, realizado no domingo (27), na Austrália. Segundo o jornal inglês The Sun, ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu.>

A corrida foi realizada na cidade de Adelaide. Natural de Kingaroy, no estado de Queensland, o piloto vivia um momento especial na vida pessoal. Ele aguardava o nascimento de seu primeiro filho, previsto para outubro deste ano. ​O bebê é fruto de relacionamento de Evans com a noiva, Michaela Hurt. Os dois estavam juntos há 11 anos.>

Pelo Instagram, Hurt compartilhou uma mensagem de despedida para o companheiro. "Ontem perdemos a pessoa mais incrível dessa terra. A alma mais autêntica, amada e bondosa. Ele amava e dedicou a sua vida a este desporto que lhe trouxe tanta alegria e ele cavalgou até ao fim", diz um trecho da mensagem.

O piloto era um personagem respeitado no cenário do motocross australiano. Esse foi o segundo acidente que ele sofreu na carreira. Antes, em 2015, o atleta chegou a sofrer fraturas na coluna cervical e ficar em coma induzido. Mas se recuperou e voltou às pistas no ano seguinte.>

Irmã do piloto, Renae Ferris também prestou homenagem nas redes sociais: "Joel estava vivendo seu sonho e em uma das fases mais felizes da vida. Ele era o melhor irmão que uma garota poderia pedir e um tio ainda melhor para minhas filhas", escreveu.

