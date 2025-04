TRAGÉDIA

Jogador de futebol morre aos 28 anos após cair de prédio na China

O falecimento de Aaron Boupendza foi confirmado pela federação de futebol do seu país

O atacante Aaron Boupendza, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira (16) ao sofrer uma queda do 11º andar do prédio onde morava, em Zhejiang, na China. O falecimento do jogador nascido no Gabão foi confirmado pela federação de futebol do seu país.>