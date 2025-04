Enquete: Você gostaria que Jürgen Klopp fosse o novo técnico da Seleção Brasileira?

VEM AÍ?

Treinador estaria insatisfeito na Red Bull e teria interesse em negociar com a CBF

Carlo Ancelotti e Jorge Jesus são os principais alvos da CBF para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. Mas um novo - e inesperado - nome surgiu como opção: Jürgen Klopp. Ex-treinador do Liverpool, ele trabalha atualmente como diretor global de futebol do grupo Red Bull, mas estaria insatisfeito em seu cargo executivo. Entre as opções para o futuro, estaria assumir a Amarelinha.>

De acordo com o site UOL, pessoas próximas ao alemão ouviram recentemente do próprio técnico que ele aceitaria deixar o grupo austríaco para apenas dois destinos: Seleção Brasileira e Real Madrid. O comandante é reconhecido por ser um profissional de projetos de longa duração, como aconteceu no Mainz (2001-2008) e Borussia Dortmund (2008-2015) e, especialmente, no Liverpool (2015-2024).>