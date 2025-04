INDICIADO PELA PF

'Vou te mandar os 10k' e 'negócio de aposta aqui': o que dizem as mensagens de Bruno Henrique, do Flamengo

Diálogos fazem parte do relatório da Polícia Federal; jogador teria forçado cartão amarelo em jogo contra o Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2025 às 09:22

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, e beneficiado apostadores. O relatório da PF possui conversas do jogador rubro-negro com Wander Nunes Pinto Júnior nos dias que antecederam a partida.>

O site ge divulgou prints do diálogo e, em uma das mensagens, o atleta cita em qual duelo receberia a advertência. Todos os envolvidos no suposto esquema foram alvo de uma operação de busca e apreensão realizada em novembro do ano passado, na qual tiveram os celulares apreendidos.>

Uma das conversas entre Bruno Henrique e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, aconteceu no dia 29 de agosto de 2023, dois meses antes da partida contra o Santos.>

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?>

Bruno Henrique: Sim>

Wander: Quando pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkk>

Bruno Henrique: Contra o Santos>

Wander: Daqui quantas semanas?>

Bruno Henrique: Olha aí no Google>

Wander: 29 de outubro>

Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk>

Bruno Henrique: Não vou reclamar>

Só se eu entrar forte em alguém>

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso>

Mensagens de Bruno Henrique no relatório da Polícia Federal Crédito: Reprodução

Uma nova troca de mensagens entre os irmãos, do dia 7 de outubro, volta a falar sobre o recebimento do cartão, de acordo com conclusão da polícia. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão.>

Bruno Henrique: O Juninho>

Vc consegui fazer transferir Pix no valor alto da sua conta ?>

Wander: Consigo BH>

Qual valor?>

Bruno Henrique: 10 conto>

Wander: Consigo>

Bruno Henrique: Me manda seu Pix aí>

Vou te mandar os 10k>

Wander: Fazer gol hein viado tá no meu cartola>

Bruno Henrique: E vc transferir pro Pix que eu te mandar aí>

Wander: (ele envia um número de CPF)>

Bruno Henrique: Vc não pode ser>

Temos nomes igual>

Wander: Vai da ruim?>

O que era?>

Bruno Henrique: Vai>

Negócio de aposta aqui>

Wander: Uai da essa ideia aí que vou apostar aqui tô precisando de dinheiro kkkkkk>

Mensagens de Bruno Henrique no relatório da Polícia Federal Crédito: Reprodução

Pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, no dia 9 de dezembro, há outra troca de mensagens entre Bruno Henrique e Wander. O irmão do jogador rubro-negro diz "sabe a parada que você me deu ideia do Santos?" e alega que o dinheiro não havia sido pago. Em seguida, pede R$ 4 mil emprestados.>

Bruno Henrique: Esse aqui pesado não dá pra vc não>

Wander: Se eu ganhar 1 mil reais tá bom se for coisa certa>

Bruno Henrique: Tem que ter ? 10 k todo final de semana>

Wander: Ah tá>

Eu ia apostar agora tô precisando de mil>

Ia apostar agora>

Manda numa conta de terceiro e ele me manda>

Bruno Henrique: To vendo aqui já>

Vc não dá>

Wander: Entendi>

Carai viu>

Meu olho até brilhou>

kkkkkk>

Dá pra tomar um cartão hoje não ????>

Bruno Henrique: Da não>

Tenho 1 já>

Wander: kkkkkkk>

Deu certo conseguiu aí>

Mensagens de Bruno Henrique no relatório da Polícia Federal Crédito: Reprodução

Bruno Henrique: Deu>

Lajinha>

Wander: Boa kkkkkk>

Só comemorar agora>

Tá apostando vitória ou cartão algo assim>

Bruno Henrique: Não é nada disso nao>

Parada de cavalo>

Wander: Ah tá>

Mensagens de Bruno Henrique no relatório da Polícia Federal Crédito: Reprodução

Outra conversa no relatório aconteceu no dia 16 de outubro de 2023, duas semanas antes da partida contra o Santos.>

Wander: Fala tio bom ou não?>

Bruno Henrique: Fala aí blz>

Wander: Sim e você>

Bruno Henrique: Blz>

Wander: Tá com 2 de novo hein ??>

Quando for o 3 avisa eu kkkkk>

Bruno Henrique: Caraca me chamou pra falar isso>

Tá de brincadeira né>

Voado>

Viado>

Wander: Claro que não viado>

Mensagens de Bruno Henrique no relatório da Polícia Federal Crédito: Reprodução

Uma outra troca de mensagens ocorreu no dia 31 de outubro, véspera da partida contra o Santos.>

Bruno Henrique: Aí lembra a parada que vc me pergunto uns tempo atrás>

Wander: Do que?>

Mensagens de Bruno Henrique no relatório da Polícia Federal Crédito: Reprodução

A conversa então é interrompida e Bruno Henrique liga para o irmão.>

Mais de um mês depois, em 9 de dezembro de 2023, Wander escreve pedindo dinheiro emprestado a Bruno Henrique e retoma o assunto do cartão.>

Wander: Fala mano bom dia beleza? Pra você ter ideia sabe a parada que você me deu ideia do Santos até hoje eles não pagou. Coloquei 3 para ganhar 12 e eles bloquearam por suspeita. Tô pensando aqui se você puder fazer isso você vai me salvar de coração mesmo. Tem que descontar 10 da casa e você me dá, aí pago tudo aqui sobra um dinheiro pra ir na praia e aí eu comprar a casa eu recupero esse dinheiro e reponho ele. Igual te falei eu não ia pedir você, mais ei já não tenho mais solução para quem recorrer me ajuda nessa aí por favor.>

Só pra mim dá uma reerguida até as coisas melhorar!>

Bruno Henrique: Tendi nada oq vc falou aqui Juninho>

Wander: Fala aí mano, o que você não entendeu?>

Bruno Henrique: Isso aqui>

Wander: No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise, e o dinheiro está todo preso lá ???12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar cartão, pagar pensão dos meninos que está atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução, eu ia até fazer um empréstimo pra resolver isso mais eu não consegui, a única solução que tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí você vai me salvar não tenho nem mais onde recorrer, como não vou comprar a casa agora tira desse dinheiro da casa assim que resolver já reembolso esse valor que dá pra estabilizar, Me ajuda nessa aí por favor!>

Bruno Henrique só responde no dia seguinte, 10 de dezembro.>

Bruno Henrique: Vou ver isso aí Juninho ??‍♂️>

Wander: Fala mano bom dia. Apaguei ontem pqp cheio de sono>

Demoro tmj>

Bruno Henrique envia um documento em anexo.>

Bruno Henrique e Wander Nunes Pinto Júnior foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte – fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado –, com pena de dois a seis anos de reclusão, e estelionato, que prevê pena de um a cinco anos de prisão.>

Além do jogador e seu irmão, foram indiciadas Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador, por estelionato.>