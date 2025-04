ESPORTE

Jogador do Flamengo é indiciado pela Polícia Federal por fraude em jogo; entenda

Investigações apontam que atleta teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos

A Polícia Federal (PF) indiciou, na última segunda-feira (14/4), o atacante do Flamengo Bruno Henrique e mais dez pessoas por fraude em competição esportiva.>

Os investigadores encontraram no aparelho celular do irmão de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, trocas de mensagens que comprometem o jogador e o colocam diretamente ligado ao esquema de apostas. O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.>