FRAUDE EM JOGO

Flamengo se pronuncia sobre indiciamento de Bruno Henrique

Clube divulgou comunicado sobre caso envolvendo jogador

O Flamengo se pronunciou sobre o indiciamento do atacante Bruno Henrique pela Polícia Federal , em caso de fraude de competições esportivas. Em nota, o clube informou que não foi comunicado dos fatos e que compactua com regras de fair play desportivo. >

"O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito", diz o comunicado.

