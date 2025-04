SEM APOIO

Esposa de jogador do Flamengo revela mágoa com o rubro-negro: 'Não consegui superar'

Vanesa Britos afirmou que não torce para o time carioca: 'Não consigo sentir paixão'

A esposa de Nico De La Cruz surpreendeu com uma revelação sincerona. Durante participação no programa Embaixadores do Gol, da rádio argentina O Espectador de Esportes, Vanesa Britos afirmou que não torce para o Flamengo, apesar de o jogador defender o time rubro-negro. Ela também falou que guarda mágoa da equipe por causa da final da Libertadores de 2019.>