LIBERTADORES

Gerson se irrita com repórter da Globo após derrota do Flamengo: 'Eu fui tão mal assim?'

Jornalista perguntou ao volante se ele se sentiu prejudicado por não começar jogando entre os 11 titulares

A noite de Libertadores desta quarta-feira (9/4) foi um pesadelo para o Flamengo. Após a derrota no Maracanã por 2 x 1 para o Central Córdoba, o volante Gerson saiu de cabeça quente e se irritou durante entrevista à beira do campo. “Não tem nada perdido”, afirmou.>

O repórter perguntou ao jogador se ele se sentiu prejudicado por não começar jogando entre os 11 titulares nesta 2ª rodada do grupo C da Libertadores. O volante abriu um sorriso de deboche fez a devolutiva que tem recado para a torcida do Flamengo.>