LIBERTADORES

Jogador do Palmeiras pede desculpas após mandar torcida calar a boca

Atitude de Richard Ríos foi criticada nas redes sociais

O Palmeiras venceu mais uma partida na Libertadores de 2025, desta vez contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque. O gol do triunfo paulista foi anotado por Richard Ríos, que viveu uma relação de amor e ódio com o torcedor na noite desta quarta-feira (9/4). Após marcar o tento da vitória, o colombiano mandou o torcedor calar a boca, mas se desculpou quando foi substituído.>