FUTEBOL

Ídolo do Flamengo entrega os 'segredos' para manter o mesmo corpo aos 40 anos: 'É importante para mim'

Diego Ribas se prepara para estrear como triatleta no Ironman e retorno à Globo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2025 às 10:37

Diego Ribas Crédito: Reprodução/Instagram

Diego Ribas se prepara para um novo desafio. Mesmo aposentado dos gramados, o ídolo do Flamengo não abandonou o esporte e, após disputar meia maratona duas vezes, irá estrear como triatleta no Ironman, aos 40 anos. Além disso, está de volta ao time da Globo e estreará como comentarista nesta quarta-feira (16), na partida entre Flamengo e Juventude.>

"O esporte sempre fez parte da minha vida, sou apaixonado e os aprendizados que tive vieram dele. Faz parte da minha rotina de forma muito intencional, entre futevôlei e corridas. Já fiz meia maratona duas vezes e, neste ano, tem o desafio do meio Ironman. É muito novo e é a primeira vez que estou falando sobre isso. Não comecei a treinar de fato a bicicleta, mas corrida e natação, sim. Entrou na minha vida após as corridas. Vou me preparar para fazer esse do Rio, no segundo semestre. A três meses da competição, pretendo me aprofundar mais com treinamento específico", disse, em entrevista à Play, do jornal O Globo.>

O ex-jogador assumiu que procura manter o mesmo corpo e se preocupa com a estética. "Tenho uma memória muscular e fisiológica muito boa, meu corpo responde bem. Corro 12 quilômetros constantemente. É importante para mim, mas afinal, quem não gosta de colocar uma roupa e ver que cai bem? Primeiro é a necessidade da prática do esporte, mas me deixa com o corpo legal. Gosto de comer bem. Quando sento para comer, como bem e para isso preciso estar treinando. Vai além da estética, mas sei que ela é importante", falou.>

Diego também comentou sobre o retorno à Globo. A partida entre Flamengo e Juventude está marcada para às 21h30 desta quarta-feira (16), no Maracanã.>

"Hoje, nessa minha nova função como comunicador, eu consigo transmitir as experiências que tive e os aprendizados, minha visão sobre o futebol. Então, estou animado, mais uma vez", disse.>

"É o terceiro ano que estou fazendo isso junto à Globo. No começo, ainda se vê muito como um jogador, mas depois nos colocamos em outro ponto de vista, para em certo momento fazer críticas construtivas. Ao mesmo tempo, pode ser desconfortável por estar em uma nova função, mas também aprendemos muito. Já fiz o distanciamento, mas é do meu perfil o respeito e a proteção pelos jogadores. Como líder, sempre tive isso como propósito, mas entendo também que a verdade sempre tem que ser dita. Uma análise com respeito vai envolver alguns momentos de crítica".>