MÁQUINA DE VENCER

Jürgen Klopp: saiba quem é o alemão que demonstrou interesse em treinar o Brasil

Técnico alemão estaria insatisfeito em seu cargo executivo no grupo Red Bull e cogitaria assumir a Amarelinha

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 15:23

Klopp deixou o Liverpool ao fim de sua nona temporada no clube Crédito: Liverpool/Divulgação

Carlo Ancelotti e Jorge Jesus são os principais alvos da CBF para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. Mas um novo - e inesperado - nome surgiu como opção: Jürgen Klopp. Ex-treinador do Liverpool, ele trabalha atualmente como diretor global de futebol do grupo Red Bull, mas estaria insatisfeito em seu cargo executivo. Entre as opções para o futuro, estaria assumir a Amarelinha.>

De acordo com o site UOL, pessoas próximas ao alemão ouviram recentemente do próprio técnico que ele aceitaria deixar o grupo austríaco para apenas dois destinos: Seleção Brasileira e Real Madrid. >

Desde janeiro de 2025, Klopp ocupa o cargo na Red Bull, supervisionando clubes como RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls e o brasileiro Red Bull Bragantino. Uma possível saída da empresa seria uma surpresa. Atualmente, o salário do treinador gira entre 12 milhões e 14 milhões de euros por ano (entre R$ 80 milhões e R$ 93 milhões, aproximadamente).>

Atacante de origem, a baixa qualidade ofensiva de Klopp enquanto jogador resultou em um recuo até a defesa, onde se destacou com a camisa do Mainz, da Alemanha. No entanto, a carreira do alemão dentro de campo não foi o grande responsável por colocar seu nome nos holofotes mundiais.>

Após a sua aposentadoria, Klopp assumiu o comando do Mainz por 270 partidas. O trabalho não rendeu títulos de destaque, mas permitiu reconhecer padrões bem definidos na forma de jogar do treinador, o que foi aproveitado por outra equipe alemã. No Borussia Dortmund, treinou jogadores como Marco Reus e Robert Lewandowski, levando a equipe auri-negra ao bicampeonato alemão e a uma final de Liga dos Campeões, onde foi superado na final.>

Com mais de 300 jogos à frente do Dortmund, sua última temporada no clube foi composta por altos e baixos, o que levou o treinador a decidir pela não continuidade na equipe. Após o fim de seu vínculo com os alemães, voou para a Inglaterra com o objetivo de reerguer o Liverpool.>